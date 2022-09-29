"اللقاء الديمقراطي" اقترع لمعوّض... أبو الحسن: جئنا لنصوّت لرئيس يؤمن بالطائف

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أعلن "اللقاء الديمقراطي" في بيان، أنه "انطلاقاً من قناعته بضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، واعادة انتظام عمل المؤسسات وانقاذ البلد من أزمته، شارك "اللقاء الديمقراطي" بكامل أعضائه في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدلياً بصوته للنائب ميشال معوّض".واعتبر أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أنه من المهم جداً فتح باب الاستحقاق الرئاسي وانتظام العمليات الدستورية، قائلا: "اليوم أتينا لكي نصوّت تجسيدا لمواقفنا وتأكيداً على قناعاتنا التي أطلقناها في الإنتخابات النيابية بأن يكون هناك رئيس سيادي ووطني يعيد دور لبنان وعلاقاته العربية والدولية".وأضاف أبو الحسن في سلسلة تصريحات اعلامية: "جئنا اليوم لنصوّت لرئيس يؤمن بالطائف، والنائب ميشال معوّض هو ابن الشهيد رينيه معوض، ولهذا التصويت أبعاده وطبعاً هناك الكثير من الكفاءات. وهذه جولة أولى ولاحقاً سنستكمل التواصل مع كل القوى وصولاً الى تفاهم مقبول يؤمن توافقا على المستوى الرئاسي".وتابع: "لم نؤمن يوماً بالتعطيل، وجئنا تعبيراً عن هذا الموقف وعملية افقاد النصاب هي لعبة مشروعة ديمقراطياً ،لكننا نأمل أن يبقى النصاب".وعن موقف الكتلة، قال: "كان لنا اجتماع في الأمس، وموقفنا معلن وليس مُسرّبا، ونحن مع رئيس يفهم خصوصية لبنان وجامع بمشروعه ويحمل رؤية اصلاحية انقاذية ويعيد صياغة علاقة لبنان مع المحيط العربي ويعيد دوره إلى المنبر الدولي. لهذا السبب كان خيارنا ميشال معوض".ورداً على سؤال أجابَ أبو الحسن: "ميشال معوّض لديه مواصفات جامعة تؤهله كي يلعب هذا الدور، لذلك أدعو الجميع للالتفاف حول هذا الخيار، وهذا هو الموقف الرسمي لكتلة اللقاء الديمقراطي".