أبي رميا: التوافق على رئيس متعذر حتى الساعة ومعوض لا يلبي مقاربة التيار للموضوع الرئاسي

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كشف النائب سيمون أبي رميا أن "التوافق حول اسم الرئيس متعذر حتى الساعة، وأن النائب ميشال معوض لا يلبي مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئاسي".وأشار في تصريح بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، الى أن مجريات الجلسة تؤكد ألا فريق سياسيا قادر أن يأتي برئيس من دون التوافق مع الفرقاء الآخرين بحكم النظام الديمقراطي التعددي في لبنان.وشدد على أن التيار الوطني الحر وحزب القوات ممر الزامي لأي رئيس كي يتمتع بصفة تمثيلية، مؤكدا رفض الفراغ الرئاسي من قبل كل الكتل النيابية.ولفت الى ان المطلوب اليوم انتخاب رئيس بصفات تناسب المرحلة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي، داعيا الفرقاء الى التعاطي بمسؤولية والاحتكام لمصلحة البلد بعيدا من الفئوية ومنطق التحدي للتوصل الى قواسم مشتركة واتمام الاستحقاق الرئاسي.ورأى أنه على الرغم من عدم توصل جلسة اليوم الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الا أنها خلقت دينامية ايجابية اعطت ارقاما واضحة عن المشهد الرئاسي.