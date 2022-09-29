القوات اللبنانية: كنّا نتمنى على النائبة القعقور أن تتَّسِم بالحدّ الأدنى من الموضوعية

علق حزب القوات اللبنانية على التصريح الذي أدلت به النائبة حليمة القعقور لدى خروجها من مجلس النواب على أثر جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بأنّ جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النصاب.

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وأعلن الحزب في بيان أن تكتل الجمهورية القوية "دأب منذ ما قبل بداية المهلة الدستورية على المطالبة يوميًّا بالدعوة لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فضلاً عن أنّه وضع كل جهوده منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه الجلسة من أجل توحيد المعارضة حول مرشّح واحد والذي عادت وأجمعت عليه المعارضة والمقصود طبعًا النائب ميشال معوض".وقال: "من المعلوم أنّ الجلسة كانت منقولة أمام الرأي العام ومَن عطّل النصاب كل من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و" التنمية التحرير"، وأُعلن عن ذلك جهارًا من قبل نواب من هذه الكتل، الأمر الذي أفقد الجلسة نصابها".ونتمنى الحزب على النائبة القعقور أن تتَّسِم بالحدّ الأدنى من الموضوعية وتحرص على قول الحقيقة وليس اختلاق الوقائع وألا تلقي التهم جزافًا على "القوات اللبنانية"، معتبرًا انها ليست المرة الأولى التي تتهجّم فيها ومن دون سبب على القوات، مما يخفي أغراضًا مبيّتة لدى هذه النائبة.وأكد حزب القوات أنّه كانت ضدّ تعطيل النصاب لأسباب دستورية من جهة، ولكون مرشحها الرئاسي النائب معوّض كان لامس الـ50 صوتًا في الدورة الثانية من جهة ثانية.وتمنت القوات اللبنانية على الجميع التحلي بروح الموضوعية والحقيقة والمسؤولية عند الإدلاء بأي موقف سياسي.