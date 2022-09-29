كتلة "تجدد": لتوحيد جهود قوى المعارضة تحت سقف نموذج ثابت في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي

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اعربت كتلة "تجدد" عن "تقديرها التعاون والتحالف بين الكتل البرلمانية والزملاء النواب الذين أدلوا بأصواتهم لزميلنا النائب ميشال معوض، كمرشح لرئاسة الجمهورية يحمل المشروع الوطني للكتلة وحلفائها السياديين والإصلاحيين، وهي التي انبثقت من صلب المشروع السيادي والانقاذي المرتكز على الحفاظ على سيادة لبنان وتحقيق الإصلاح الجدي الذي ينتشل لبنان من الانهيار الاقتصادي".وقالت في بيان: "تؤمن كتلة تجدد أن هذا التصويت سيكون نموذجاً ثابتاً في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي، توصلاً إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها اللبنانيون من هذا الاستحقاق المفصلي، عبر توحيد جهود باقي قوى المعارضة في المحطات المقبلة تحت سقف هذا النموذج في التعاون بين الجميع لإنقاذ لبنان".