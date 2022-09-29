مي الريحاني حضرت أولى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية: ما حصل أمر متفق عليه

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أعلن المكتب الاعلامي للمرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني، في بيان، "أن السيدة الريحاني حضرت أولى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، وكانت لها لقاءات عدة مع عدد من النواب التغييريين والمستقلين. وأثنت في دردشة مع الصحافيين بعد خروجها من الجلسة، على افتتاح جلسات الانتخاب ضمن المهل الدستورية، معتبرة أنه مسار ديمقراطي". وقالت: "النتيجة لم تكن مفاجئة لأن ما حصل خلال الجلسة متفق عليه بين الفرقاء، ولم يكن من المنتظر أن يأتي رئيس بـ128 صوتا، ولكن الديمقراطية تفرض وصول رئيس بأكثرية نيابية".وأكدت أنها لمست إيجابية كبيرة لدى عدد من الكتل النيابية والأحزاب وبعض النواب المستقلين والتغييريين خلال جولاتها الرئاسية وهي لا تزال على تشاور دائم معهم، لافتة الى أن برنامج عملها يجمع عددا كبيرا من النواب والأحزاب.وقالت: "أنا متفائلة جدا، وأنا مع الإتيان برئيس للجمهورية بأكثرية نيابية تقابله معارضة قوية في المجلس، وهذا من أبرز أوجه الديمقراطية".