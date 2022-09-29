أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 08:59
Back

حميه أطلق الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير

حميه أطلق الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغدير, نهر, تنظيف,علي حميه,حميه أطلق الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه بعد ظهر اليوم الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير، استعدادا لفصل الشتاء ولمنع انسدادها جراء النفايات المتراكمة، في حضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر وحشد من الفاعليات الحزبية والاجتماعية والشعبية.
الإعلان
 
واستمع الوزير حميه لمطالب الناس، مؤكدا "أهمية التعاون المستمر بين اتحاد بلديات الضاحية والأهالي القاطنين في الجوار وضرورة العمل معا لمنع الإنسداد لمجرى النهر لما فيه مصلحة على الصعيدين المجتمعي والبيئي".
 
وأشار حميه الى ضرورة التكامل والتعاون بين وزارة الاشغال العامة والنقل واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بأشغال تعزيل مجاري مياه الأمطار في نطاق البلديات لما لها من دور تكاملي مع مهام فرق متعهدي الوزارة، مشددا على "ضرورة قيام متعهدي رفع النفايات من البلدات والطرق الرئيسية، حفاظا على السلامة العامة والمرورية". وناشد المواطنين بالتعاون مع حملات التوعية التي ستقوم بها البلديات في المنطقة.
الإعلان
إقرأ أيضاً