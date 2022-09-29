موضوع الهجرة غير الشرعية على طاولة السراي: التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية

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LBCI News Lebanon

عقد اجتماع في السراي الحكومي لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية، وقال وزير الداخلية أن ميقاتي أكد على الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولا ، والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام ٢٠٢٢، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الاجهزة الامنية.

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كما شدد المجتمعون على اطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وافهامهم ان ما بنتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة اليها لن يكون سهلا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت.



كما تقرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. اضافة الى الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب.