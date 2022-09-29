ميشال موسى للـLBCI: التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء

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LBCI News Lebanon

أوضح النائب ميشال موسى أن التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء وهذا يحتاج الى مزيد من التواصل من أجل الوصول الى تسمية لرئاسة الجمهورية.



وقال في حديث للـLBCI: "أي رئيس هو رمز البلاد وسيظل لمدة 6 سنوات، فلا بد من التواصل أكثر".