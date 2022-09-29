أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 14:53
29/09/2022 14:53:45
ميشال موسى للـLBCI: التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء
ميشال موسى للـLBCI: التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء
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LBCI News Lebanon
أوضح النائب ميشال موسى أن التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء وهذا يحتاج الى مزيد من التواصل من أجل الوصول الى تسمية لرئاسة الجمهورية.
وقال في حديث للـLBCI: "أي رئيس هو رمز البلاد وسيظل لمدة 6 سنوات، فلا بد من التواصل أكثر".
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