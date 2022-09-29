أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 14:53
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ميشال موسى للـLBCI: التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء

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Lebanon News
أوضح النائب ميشال موسى أن التواصل لم يكن مكتملا اليوم لدى الفرقاء وهذا يحتاج الى مزيد من التواصل من أجل الوصول الى تسمية لرئاسة الجمهورية. 

وقال في حديث للـLBCI: "أي رئيس هو رمز البلاد وسيظل لمدة 6 سنوات، فلا بد من التواصل أكثر".
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