وزير الخارجية يبحث مع وفد قطريّ بإمكانية انشاء شراكات صناعية وتجارية وسياحية

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بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع وفد قطري برئاسة مدير ادارة الاستخدام ومدير مكتب وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل القطرية ناصر عبدالله المناعي بأهمية مساهمة اللبنانيين من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية، في تأمين نجاح استضافة قطر لحدث كأس العالم لكرة القدم المزمع في شهر تشرين الثاني المقبل، لما لهذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة من أهمية وقيمة مضافة للوطن العربي بأجمعه.وتشاور الطرفان في إمكانية انشاء شراكات صناعية وتجارية وسياحية.وجرى الاتفاق على وجوب مواكبة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه العملية، الى جانب درس امكانية التعاون مع وزارة العمل لإنشاء منصة الكترونية للتسهيل على اللبنانيين الراغبين بالعمل في دولة قطر الشقيقة التقدم للوظائف المتاحة.