إجتماع في وزارة الطاقة للبحث في مشروع تطوير وتأهيل وصيانة منشآت نبع الطاسة

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ترأس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض إجتماعًا في وزارة الطاقة والمياه خصص للبحث في مشروع تطوير وتأهيل وصيانة منشآت نبع الطاسة.وقد حضر الإجتماع كل من مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة، ممثل للنائبة نجاة عون، بالإضافة إلى الإستشاريين BTD، دار الهندسة "شاعر" وعدد من الخبراء المائيين والبيئيين، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف ووفد مرافق، رئيس إتحاد بلديات إقليم التفاح الحاج بلال شحادة ونائبه رئيس بلدية رومين الحاج يحيى جوني.وناقش المجتمعون كل الجوانب المتعلقة بالمشروع والتي أثير حولها جدل واعتراض وتأييد، وخلص المجتمعون إلى الإتفاق على النقاط التالية:1- إن كمية المياه المتوفرة والناتجة عن "الفائض الشتوي" لمياه نبع الطاسة كافية وأن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لن تستخدم سوى جزء يسير من الفائض بواقع لا يتجاوز الـ10 بالمئة منها.2- إن المشروع لن يؤثر على المحيط البيئي والتنوع الإيكولوجي وبالتأكيد لن يبدل في مسار ومجرى النهر الطبيعي.3- بعد تواصل بين وزيري الطاقة والبيئة، تم الإتفاق على تسريع مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع الحيوي والهام لقرى وبلدات المنطقة خصوصًا في ظل الظروف الراهنة وأزمات الكهرباء والمازوت وعدم توفر الطاقة البديلة.4- تواصل المواكبة والمتابعة بين كافة الجهات المعنية بالمشروع والمؤسسات الرسمية ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتذليل كافة العقبات أمام إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام ولما فيه مصلحة المواطنين.