سعيد: نحن ذاهبون الى أسوأ بكثير مما نحن عليه اذا لم يبادر النواب الى انتخاب رئيس واجراء الإصلاحات

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أكد رئيس لقاء "سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد "ألا بصيص أمل بكل أسف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية"، محذرا من أنه "إن لم يبادر النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل غد، واجراء الإصلاحات المطلوبة من البنك الدولي ورفع الوصاية عن لبنان، فنحن ذاهبون الى أسوأ بكثير مما نحن عليه اليوم".كلام سعيد جاء في ندوة "لقاء العشرين" الذي ينظمه دار الروابط في جبيل، وشارك فيه نخبة من المثقفين.وأكد سعيد "ألا بصيص أمل بكل أسف في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وأن تحالف بري، جنبلاط، ميقاتي وحزب الله سيؤول الى تعديل في الحكومة الحاضرة الى ما يسمى بالحكومة الجديدة ونيل ثقة المجلس النيابي لتوفير الغطاء الدستوري لها لتمارس الحكم طيلة شغور موقع رئاسة الجمهورية بصلاحيات لها مشروعيتها ودستوريتها".ورأى أن "الأزمة الإقتصادية والمصرفية وغيرها من تشعبات الأزمة الوطنية الكبرى باتت مرتبطة الى حد كبير مؤثر وفاعل، بالصراع النووي بين ايران وخصومها وخصوصا بين الولايات المتحدة وايران، وإن كانت قوى اقليمية أخرى لها تأثيراتها على الوضع في المسألة الإقليمية كتركيا والسعودية واسرائيل".وقال: "إن التعاون مع البنك الدولي هو اولويات ضرورية للخروج من قعر الأزمة، ولكن للبنك الدولي شروطه للتعاون مع لبنان ومنها إجراء اصلاحات بنيوية في النظام الاقتصادي والسياسي، وقد طلبها من المسؤولين اللبنانيين من دون ان يصار الى تلبيتها حتى تاريخه". وأضاف سعيد: "اذا لم يبادر النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل غد، واجراء الإصلاحات المطلوبة من البنك الدولي ثم رفع الوصاية عن لبنان، فنحن متجهون الى اسوأ بكثير مما نحن عليه اليوم".