وزير الزراعة للـLBCI: لتفكيك عقبات الترانزيت والجمارك مع سوريا والاردن والعراق لتسهيل تصدير التفاح

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن من بلدة عيناتا أنه يمكن للبنان أن يكون شريكا قويا عالميا على صعيد إنتاج التفاح، إذ إن طقس لبنان ملائم لزراعة التفاح.وتمنى وزير الزراعة في يوم التفاح العالمي، وفي مداخلة لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن تكون كافة الدول الصديقة متعاونة في موضوع تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج، كما وأن توضع التوترات السياسية بين لبنان والسعودية جانبا لتصدير التفاح إلى المملكة.ايضا، دعا الحاج حسن إلى تفكيك عقبات الترانزيت والجمارك مع سوريا والاردن والعراق لتسهيل عملية تصدير التفاح اللبناني إلى هذه الدول، لافتا إلى أنه في منتصف شهر تشرين الاول ستبدأ عمليات ستُفتح أكثر الاسواق بين لبنان والعراق والاردن.وفي سياق متصل، لفت وزير الزراعة إلى أنه يجب العمل، وبالتعاون مع كافة القوى السياسية، على تأمين برادات تفاح تعمل على الطاقة الشمسية اليوم قبل غد.وشدد على أن الدولة ووزارة الزراعة تقفان إلى جانب المزارعين اللبنانيين، معتبرا أن المنتجات اللبناتية ترفع اسم لبنان عاليا.