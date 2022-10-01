أخبار لبنان
01 تشرين الأول 2022 - 04:38
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شيا تسلّم ميقاتي العرض الخطي المتعلق بترسيم الحدود البحرية

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شيا تسلّم ميقاتي العرض الخطي المتعلق بترسيم الحدود البحرية
Lebanon News
سلّمت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود.

وكان ميقاتي استقبل شيا في دارته.
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