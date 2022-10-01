شيا تسلّم ميقاتي العرض الخطي المتعلق بترسيم الحدود البحرية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم الحدود البحرية, ميقاتي ,شيا ,شيا تسلّم ميقاتي العرض الخطي المتعلق بترسيم الحدود البحرية

LBCI News Lebanon

سلّمت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود.



وكان ميقاتي استقبل شيا في دارته.