جولة للراعي ولحود على مزارعي التفاح في الديمان والمناطق المجاورة (فيديو)

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جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، برفقة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، على مزارعي التفاح في معرض أُقيم في منطقة الديمان في الشمال، حيث عرض المزارعون وسكان الضيع المجاروة منتوجاتهم والمونةالمصنوعة بشكل أساسي من التفاح.وتحدث المزارعون والاهالي، في اليوم العالمي للتفاح، عن الهواجس التي تعيق عملهم في هذا القطاع، مناشدين الدولة عموما ووزارة الزراعة خصوصا الوقوف إلى جانبهم وتسهيل عمليات التصدير من أجل تصريف المنتوجات.وتذوّق الراعي مختلف المنتوجات من التفاح المجفّف والمربى.