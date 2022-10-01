الراعي: نأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة الدعم المطلوب

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد جولة قام بها على مزارعي التفاح في الديمان والمناطق المجاورة برفقة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، أن الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد.وأمل الراعي أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب، طالبا منهم عدم فقدان الامل.وفي سياق منفصل، أكد البطريرك الماروني أن رئيسا جديدا للجمهورية سيُنتخب قبل 31 تشرين الاول، مشيرا غلى أن ايمانه يؤكد له ذلك.وشدد على أن لبنان بحاجة إلى رئيس يوحي بالثقة للداخل والخارج، لافتا إلى أن هذا الرئيس يستيطع بطبيعة الحال أن يتحمل قيامة لبنان، وأكد أنه لن يكون هناك فراغ.ودعا في الوقت عينه إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.