السفارة الأميركية تستضيف فرقة مياس في أول أداء لها بعد فوزها في مسابقة "America’s Got Talent"

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استضافت السفيرة دوروثي شيا والسفارة الأميركية في بيروت فرقة مياس في أمسية ونقاش مع مصمم الرقصات نديم شرفان، على إثر فوز الفرقة أخيراً في مسابقة America's Got Talent التلفزيونية. جاءت هذه الأمسية في إطار سلسلة "لقاء مع فنان" التي تسلّط الضوء على المواهب اللبنانية الناشئة من مختلف الخلفيات الفنية. هذا الحدث لم يكن فقط أداء الفرقة الأول في لبنان بعد فوزها في الولايات المتحدة، إنما تطرّق الى نظرة معمّقة على جذور مصمّم الرقصات نديم شرفان وتجاربه، والوحي والجهد المبذول لإنشاء هذه الفرقة.وأثناء الحفل، قدمت فرقة مياس رقصة مؤلفة حديثًا، وجرى نقاش بين السفيرة شيا والمدرب شرفان، إضافة إلى أسئلة الجمهور من الراقصين اللبنانيين الناشئين والمشاهير وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في المشهد الفني والثقافي اللبناني النابض بالحياة.وأعطت السفيرة شيا المنبر لشرفان من أجل مناقشة تجربته كفنان لبناني، وكيفية تأسيسه لفرقة مياس، والعقبات التي واجهتها الفرقة منذ تأسيسها، بما في ذلك قبول المجتمع لتكوينها الأنثوي. وأكد شرفان على أهمية دور الفتيات في إظهار تنوع الخلفيات والجغرافيا اللبنانية كوسيلة لتوحيد البلاد من خلال اللغة العالمية للرقص. وأشار شرفان إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات، فازت فرقة مياس بجائزة "America’s Got Talent" بفضل مثابرة راقصاتها وقدراتهن الفنية والرياضية وإبداعهن وعملهن الجاد. هذا وقد أعربت السفيرة شيا عن فخرها بإنجازات فرقة مياس وقالت أنها كانت من بين الملايين الذين صوتوا لها في نهائيات المسابقة.