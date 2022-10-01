تيمور جنبلاط دعا لتكثيف الجهود للوصول إلى أوسع تفاهم يؤول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي

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أبدى رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إرتياحًا إلى انطلاق المسار الدستوري لإنتخاب رئيس للجمهورية، داعيًا القوى السياسية والكتل النيابية لتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى أوسع تفاهم يؤول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي وانتظام العملية الدستورية والدفع بمسيرة الإصلاح ضمن الأطر المرسومة لتجاوز الأزمات التي ترهق اللبنانيين خصوصًا منها الكهرباء والمياه والإستشفاء واستعادة أموال المودعين.وقال إن "تصويت الكتلة الأخير جاء إنسجامًا مع التوجهات التي عبرنا عنها خلال مرحلة الإنتخابات النيابية في إختيار رئيس يعيد الثقة للبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي وخصوصًا العلاقات اللبنانية العربية لجهة عودتها إلى سابق عهدها، ومؤمنًا باتفاق الطائف ومندرجاته ويملك رؤيته إصلاحية إنقاذية".وورد كلام جنبلاط على هامش إستقبالات في قصر المختارة مع الوفود التي قصدته للبحث بالقضايا والهواجس المعيشية والإقتصادية والإجتماعية والحياتية، بحضور نواب اللقاء الديمقراطي: أكرم شهيب، د. بلال عبد الله، هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.وتناول جنبلاط قضايا تربوية وصحية، داعيًا إلى إعطاء الحقوق لأساتذة التعليم الرسمي والأساتذة الجامعيين والمتقاعدين والمستعان بهم تسهيلًا لإطلاق العمل الدراسي، وكذلك البحث عن سبل توفير أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي يحتاجها المرضى ويفتقدها السوق غالبًا.وفي السياق، تلقى جنبلاط سلسلة مراجعات مناطقية حول قضايا تهمها.