وزير التربية للـ LBCI: نحن امام عام دراسي طبيعي.. وغدا سنفتح باب التسجيل للنازحين وغير اللبنانيين

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أمل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الدخول الى العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي، قائلا: "التجاوب من الهيئة التعليمية يشجعنا كي نقول اننا امام عام دراسي طبيعي وسنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها". واشار الى أن ابواب المدرسة الرسمية ستفتح 4 ايام في الاسبوع.واضاف للـ LBCI: "نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة، ونعمل مع وزارة المال على دفع كافة المستحقات المتأخرة للاساتذة". أما بالنسبة لتأمين المستلزمات في المدارس، لفت الى انهم تمكنوا من تأمين مبلغ يسهل تغطية الحاجيات والمستلزمات.أما عن تسجيل النازحين والاجانب، قال: " يوم غذ سنفتح باب التسجيل للنازحين السوريين وغير اللبنانيين، في مدرسة بعد الظهر، ونريد أن يتعلم كافة التلامذة على الاراضي اللبنانية".أما عن الطلاب من ذوي الحاجات الخاصة، أوضح أن المدارس الرسمية كافة ستفتح ابوابها ومستمرون بالتسجيل ونطمح أن تصبح كافة المدارس الرسمية مدموجة أي متلائمة للتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة".