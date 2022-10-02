أخبار لبنان
02 تشرين الأول 2022 - 04:00
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شاهين للـLBCI: لن نعلن الاضراب في المدارس الرسمية هذا العام وسنطالب بحقوقنا بطرق أخرى

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Lebanon News
أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين أن الاساتذة لن يضربوا هذا العام ولن يعطّلوا، مشيرة في الوقت عينه إلى أنهم سيطالبون بحقوقهم بطرق أخرى.

ورأت شاهين، خلال مداخلة في برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن وزارة التربية والطبقة الحاكمة تآمرا على الاساتذة ومطالبهم، مشددة على أن الايام كفيلة لتبيان هذا الامر.
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واعتبرت أن وزارة التربية أعلنت إنطلاق العام الدراسي 2022-2023 على حساب الاساتذة الذين معاشاتهم لا تكفيهم كبدل نقل، وذلك عبر حلول ترقيعية.

وطالبت شاهين وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر الـLBCI، الاستماع إلى مطالب أساتذة التعليم الرسمي ليس عبر الاعلام ولكن من خلال فتح ابواب مكتبه لهم.

وقالت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي:" وضعونا في مكان وكأننا نحن نخرّب ونعطّل عمل المدارس الرسمية وهذا الامر لن نقبل به".

ودعت شاهين الاهالي إلى تسجيل أولادهم بكثافة في المدارس الرسمية وذلك للحصول على عام دراسي طبيعي.
 
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