أحمد قبلان: الإصلاح يبدأ بانتخاب رئيس قوي وحكومة قادرة

الإعلان

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن الإصلاح على حساب لقمة العيش لا قيمة له، وشرعية الدولة تبدأ بحاجات الناس، وكل إنقاذ دون ودائع الناس هو محرقة، مؤكدا أن الإصلاح السياسي يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية قوي وحكومة قادرة على أخذ قرار شرقي.واعتبر الشيخ قبلان أن أي خطة حكومية إنقاذية دون الخيار الشرقي ليست إلا حبرا على ورق، لأن الإنقاذ يأتي من الشرق لا الغرب، تماما كالفيول الإيراني والعراقي، والاستنزاف حرب أميركية، وحماية الحقوق البحرية اللبنانية من أوجب الواجبات، والمقاومة ضمانة سيادة وثروة لبنان، ونصف إقتصاد البلد يبدأ من حماية اليد اللبنانية العاملة وإنقاذ الأسواق، والنزوح كارثة وطنية، ومفوضية اللاجئين تدير النزوح بنزعة عداونية أشبه بنزعة هتلر، وجمعيات منظمة اللاجئين تقود جهود تغيير تركيبة سكان لبنان، وهناك آلاف الجمعيات تلعب دور تل أبيب وتقود حرب معلومة وأعداد وهياكل وخطط استنزاف طويلة.ودعا الحكومة بإنقاذ البلد من مخالب الجمعيات "العدوانية"، معتبرا أن سلام وأمن وأمان لبنان يبدأ من سحق عيون وأقلام وعسس تل أبيب في لبنان.