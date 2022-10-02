أخبار لبنان
02 تشرين الأول 2022 - 05:06
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نقيب الصيادلة يدعو لإقرار قوانين في البرلمان: لرفع قيمة دعم أدوية السرطان وعدم تهريبها وبيعها في السوق السوداء

نقيب الصيادلة يدعو لإقرار قوانين في البرلمان: لرفع قيمة دعم أدوية السرطان وعدم تهريبها وبيعها في السوق السوداء Lebanon, news ,lbci ,أخبار ادوية, سرطان,جو سلوم,نقيب الصيادلة يدعو لإقرار قوانين في البرلمان: لرفع قيمة دعم أدوية السرطان وعدم تهريبها وبيعها في السوق السوداء
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نقيب الصيادلة يدعو لإقرار قوانين في البرلمان: لرفع قيمة دعم أدوية السرطان وعدم تهريبها وبيعها في السوق السوداء
Lebanon News
دعا نقيب الصيادلة جو سلوم خلال مشاركته في تحرّك دعم مرضى السرطان، الى "اقرار ثلاثة قوانين في مجلس النوّاب، اولها رفع القيمة المخصصة لدعم ادوية السرطان من ٢٥ مليون الى .٦ مليون شهريا، ثانيا حماية النظام التتبعي الذي يمنع سرقة دواء السرطان وتهريبه الى الخارج وبيعه في السوق السوداء كما جرت العادة، ثالثاً تعديل النظام المعمول به في الكرنتينا والقاضي بتوزيع الدواء مجاناً للمرضى الذين ليس لهم جهة ضامنة ، على ان يشمل التوزيع كل المرضى".
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وشدد على ضرورة ان "يكون دواء السرطان، والدواء بشكل عام على رأس سلم الاولويات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
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