مي الريحاني لـ"صوت الناس": أستطيع توظيف خبرتي وعلاقاتي العالمية في خدمة لبنان

مي ريحاني لـ"صوت الناس": أي رئيس سيصل الى سدّة الحكم عليه أن يستخدم الدستور كدليل لعمله

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مي ريحاني,رئاسة الجمهورية,مي ريحاني لـ"صوت الناس": أي رئيس سيصل الى سدّة الحكم عليه أن يستخدم الدستور كدليل لعمله

LBCI News Lebanon

رأت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني أن ما حصل في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس متفق عليه والجلسة خطوة أولى فقط من مسار، قائلة: "في احدى الجلسات سيطرح اسمي وسنتابع هذا المسار".



وأعلنت في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أنها تشعر بالمسؤولية تجاه الشعب اللبناني وبانتماء عميق للبنان وتشعر انها تستطيع توظيف خبرتها وشبكة علاقاتها العالمية في خدمة لبنان.

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وقالت: "اختصاصي ربط التربية بالاقتصاد وتمكنت من توقيع عقود مع 40 دولة والانماء العالمي هو ما يحتاجه لبنان اليوم وخبرتي أحبّ أن أوظفها من أجل لبنان".



واعتبرت الريحاني أن "أي رئيس سيصل الى سدّة الحكم عليه أن يستخدم الدستور كدليل لعمله والدستور يقول ان السلاح يكون بيد الجيش وقوى الأمن".

ورداً على سؤال، أوضحت أن حزب الله شريحة لبنانية وسنتعامل معه بناءً على الدستور وهذا لا يعني ان الحلّ سهل ولكنه ليس مستحيلا.

وأعلنت أنها إن انتخبت رئيسة للجمهورية فستطلب من النواب الذين انتخبوها ان يسمّوا رئيسا للحكومة متجانسا معها وان يكون الوزراء وزراء اختصاص، لافتة الى أنها ان كانت متفقة مع الحكومة يمكن تنفيذ كل شيء.