زياد حايك لـ"صوت الناس": نحتاج الى رئيس يعيد لبنان الى العالم... وذهبت لنيل رضى بعض البيوت السياسية والدينية

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رأى المرشح لرئاسة الجمهورية زياد حايك أنه من المهم أن يكون الرئيس جامعا وقريبا من الجميع، قائلا: "لذلك تبنّيت الخطّ الوسطي وكلّ تجربتي وسطية وتغييري وكنت من قيادات ما يعرف بالمجتمع المدني وعارضت السياسات المطروحة".وأضاف في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": بالرغم من مساري الدولي في أكثر من 100 دولة في العالم في مجال الأعمال والمصارف عدت الى لبنان وخبرتي بالانتقال من القطاع الخاص الى القطاع العام مهمّة بنظري لرئيس جمهورية الى ذلك خبرتي في المسائل المالية أمر مهمّ اليوم".ولفت حايك الى أن البرلمان الحالي مختلف عن البرلمانات السابقة، مشيرا الى أنه يعتقد أن كلّ الاطراف السياسية باتت واعية ان البلاد لا يجب ان تدخل في الفراغ.وقال: "ذهبت لنيل رضى بعض البيوت السياسية والدينية فساذج الذي يظنّ انه سيفوز بالانتخابات من دون حيازة رضى هؤلاء فأنا لست قاض ولست من يقرّر من هو المجرم وانا مستعدّ لمحاكمة اي سياسي لاحقا حتّى وان دعمني للوصول الى الرئاسة".وأضاف: "مأخذي على رؤساء الجمهورية السابقين انهم لم يكن لديهم اطلالة دولية، فيما أنا اتكلم 12 لغة ولدي انفتاح على 12 ثقافة في العالم وقادر على الانفتاح على الخارج وبناء صداقات دولية وهذا هام بالنسبة لشخص الرئيس".وشدد على أننا "نحتاج رئيس جمهورية يعيد لبنان الى العالم ومن الطائف الى اليوم لم يكن الا الشهيد رفيق الحريري باطلالة عالمية وحتى انها كانت محصورة بفرنسا والولايات المتحدة والسعودية"، معتبرا أنه يجب على لبنان ان يتحدث مع الكلّ في الشرق والغرب.واعتبر أن "معالجة الازمة الاقتصادية اولوية الاولويات فيما ملف سلاح حزب الله قضية تحتاج الى وقت ومن الخطأ وضعه كأولوية في خوض الاستقاق ويجب طبعا أن نعمل على حلّ مسألة السلاح ولكن يجب البدء بترتيب البيت الداخلي اولا".