أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 04:37
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بحصلي للـLBCI: من حق الدولة اللبنانية ان تستعيد مواردها إن كانت بالدولار الجمركي أو بتوحيد سعر الصرف

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بحصلي للـLBCI: من حق الدولة اللبنانية ان تستعيد مواردها إن كانت بالدولار الجمركي أو بتوحيد سعر الصرف
Lebanon News
أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "المواطن اليوم يهمه ما اذا كان قادر على شراء ما يحتاجه من مواذ غذائية"، لافتاً الى أن الدولة اللبنانية تدرس موضوع رفع الرسوم من الناحية التقنية.
 
وقال بحصلي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن مع تحفيز الصناعة المحلية بتوازن مع قطاع الاستيراد الذي يشغّل أكثر من 100 ألف موظف".
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وشدد على أن "من حق الدولة اللبناني ان تستعيد مواردها إن كانت بالدولار الجمركي أو بتوحيد سعر الصرف". ورأى أنه "اذا استطاعت الدولة أن توحّد سعر الصرف فنحن لم نعد بحاجة الى الدولار وانما تصبح الأسعار على السعر الثابت".
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