اللقاء الثلاثي بشأن ترسيم الحدود البحرية انتهى... بري: الموقف واحد موحد

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انتهى الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عُقد في قصر بعبدا والذي جميع رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال، وذلك للبحث في اقتراح الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكستين.وأكد بري اثناء المغادرة أن "الموقف واحد موحد".وقُسّمت الملاحظات التي وضعها الجانب االبناني إلى 3 فئات، وهي ملاحظات اساسية، ملاحظات عادية وملاحظات سطحية يمكن تجاهلها.وأكد المشاركون في الاجتماعات أن كل هذه الملاحظات لا يجب أن تؤثر على إبرام الاتفاق بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي.