بو صعب من بعبدا: الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام

الإعلان

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من بعبدا أن موقف لبنان موحّد تجاة الامور في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، مشيرا إلى أن أحد عوامل القوة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض.وأمل بو صعب أن يصل الرد اللبناني على مقترح الوسيط الاميركي آموس هوكستين يوم غد على أبعد حد، وذلك بعد جمع كافة الملاحظات من قبل الفريق التقني اللبناني.وأوضح أنه يمكن أن يأخذ أي طرف في المفاوضات كامل حقوقه من دون التنازل للطرف الآخر، مشددا على أن لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.وطمأن نائب رئيس مجلس النواب بالقول إن الشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جدًا، مؤكدا أن الامور سريعة ومن الممكن توقيع الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي خلال ايام.