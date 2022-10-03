أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 12:44
03/10/2022 12:44:42
وزارة الصحة: تسجيل 142 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: تسجيل 142 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 142 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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وزارة الصحة: تسجيل ـ
142 اصابة
جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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