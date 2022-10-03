جنبلاط لـ "عشرين 30": الرئيس التوافقي يعالج البنود الخلافية بالحوار... وحزب الله اكد ان لا علاقة للبنان بالملف النووي

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اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ،ان النائب ميشال معوض لا يزال مرشحه، قائلا: "لا اعتبر ميشال معوض مرشح تحدي بل مرشح شهيد الطائف، والرئيس التوافقي يعني رئيس يعالج البنود الكبرى الخلافية بالحوار كمسألة السلاح".وشرح خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI، انه التقى بالافكار مع حزب القوات من بعيد.وتعليقاً على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قال اتها بينّت ان ما من اغلبية في المجلس النيابي، ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي. وتابع: "مشهد البرلمان كان معيباً ككلوب خاص لا علاقة له بالشعب اما الرئيس نبيه بري بري فيدعو لجلسة ضمن الاصول ويبدو الفريق الاخر لم يكن لديهم بعد من مرشح فحصل الارباك".اما عن اللقاء الذي جمعه بحزب الله، كشف أنهم أكدوا أن لا علاقة للبنان بالملف النووي وأن اذا اسرائيل لم تحترم مطالب لبنان هناك حرب فقال لهم الافضل الاستمرار بالمفاوضات من دون حرب. واشار الى أن ما من تواصل مباشر مع السيد حسن نصرالله، وما بين حزب الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، هناك التيار الوطني الحر. واعتبر أن فرنجية ليس إلا عنوان مواجهة وتحدي.وعن رسالة الواتساب التي تم التداول بانه ارسلها الى الحاج وفيق صفا الخامسة صباحاً، قال: "ما ارسلته عبر واتساب للحاج وفيق صفا هو مقال حول كيف تنتهي الحرب الاوكرانية - الروسية".حكومياً، قال جنبلاط: "لا نريد ان نسمي احدا في الحكومة و"لا ان يسمي غيرنا عنا" واعتقد ان الرئيس نجيب ميقاتي لديه الحنكة الكافية".وأبدى جنبلاط تفاؤله بالنسبة لترسيم الحدود، قائلا: "وصلنا الى اتفاق من دون تطبيع وتحديدا ما فاوض عليه الرئيس بري بالخط 23 وحقل قانا ضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية وفصلنا الخط البحري عن البري. اسرائيل خضعت لقوّة حزب الله في الترسيم والحاجة الغربية للغاز، فدفاعياً لبنان بحاجة لحزب الله لكن المطلوب ان تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة وهذا ما يترجم بالخطة والاستراتيجية الدفاعية، وحزب الله أثبت أنه "شاطر" بالدبلوماسية ونطلب أن يستعمل هذه الدبلوماسية في ما خص شبعا وكفرشوبا". واضاف: "حتى اللحظة لم يطرح احد الصندوق السيادي لحفظ مردود النفط من دون هدر امواله ولا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد خصوصا بظل المشاورات مع صندوق النقد".واعتبر أن إنكار وجود حزب الله هو غلطة فهو موجود وهناك مشاكل داخلية علينا معالجتها، واليوم الهيئة الناظمة في الكهرباء توازي الترسيم، ولا بد من رئيس جمهورية ومن ثم حكومة فاعلة لوقف الانهيار وفي السابق كدنا نصل لخطة دفاعية.ورأى جنبلاط أن الدولة اللبنانية تتحمل الهدر المالي مع المصارف ، مطالباً بتحسين الادارة، مشيرا الى أن هناك موارد كثيرة يمكن استخدامها.واشار الى اننا عشنا على حلم أن لبنان هو "سياحة وخدمات" ووصلنا إلى المأزق، لكنه لم ينكر تحمل المسؤولية كون لا حصانة على أحد. وقال: "من يتهمني بتهريب الأموال أقول له إنني جاهز للمحاسبة فأموالي عالقة، وكلنا بنفس المستوى امام الازمة الاقتصادية وما من طرف يمكنه تحمل تبعات هذه الأزمة".وفي موضوع القضاء، اعتبر انه مشلول ويجب رفع اليد عنه، وقال بخصوص قضية تفجير مرفأ بيروت: "أعتقد أن النيترات كان ذاهباً إلى سوريا".وطالب جنبلاط بإلغاء الطائفية السياسية، معطيا مثالا صغيرا عن الزواج المدني الاختياري الذي لا يطبق بلبنان بسبب بعض المصالح لدى رجال الدين. كما قال: "انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب".وبالارتباط الدولي، شدد على ان السعودية قالت انها ليست مع مرشح من 8 اذار، وبالنسبة لفرنسا، قال انه من الجيد ان الرئيس ايمانويل ماكرون لا يزال موجودا ومهتما في لبنان. كما لفت الى أن النظام الايراني لا يمكن ان يستمر بالقوقعة.