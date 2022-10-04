بيار الضاهر يشارك في جلسة "صناعة الاعلام... هل لها مستقبل"؟ ضمن منتدى الإعلام العربي

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LBCI News Lebanon

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الـ LBCI بيار الضاهر، في جلسة "صناعة الاعلام... هل لها مستقبل"؟ ضمن منتدى الإعلام العربي، وذلك مع نارت بوران، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التلفزيون في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإجابة على تساؤلات حول قدرة الإعلام على المنافسة واستدامة النمو في ظل المتغيرات التقنية السريعة وما أحدثته من تغيرات عميقة في معايير العمل الإعلامي، ويدير النقاش الإعلامية مهيرة عبدالعزيز. ودرات الجلسة الاعلامية مهيرة عبد العزيز.

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واحتفل المنتدى بمرور 20 عامًا على انطلاقه بأجندة شاملة تناقش مستقبل الإعلام ومتطلبات تطوير قطاعاته. وتأتي الأجندة المكثفة للمنتدى هذا العام تحت شعار "مستقبل الإعلام" لمناقشة أهم الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة.













