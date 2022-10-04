﻿بيبلوس للطاقة الكهربائية سلمت الأجهزة الأمنية أسماء سارقي التيار

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أعلنت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل أنها سلمت رؤساء البلديات والمخاتير في البلدات التي تتغذى بالطاقة الكهربائية من شركتها بأسماء سارقي التيار الكهربائي والذين سطرت فرق التفتيش محاضر ضبط بحقهم، كما سلمت الأجهزة الأمنية نسخة بالأسماء.وطلبت من رؤساء البلديات والمخاتير القيام بدورهم لجهة حض المواطنين التوقف عن سرقة التيار لأن محاضر الضبط ستكون باهظة الثمن، وخصوصًا أن الشركة ترفض قبول مراجعة بحق أي سارق مهما علا شأنه، مبدية إستغرابها لوجود بعض السارقين من الميسورين والمقتدرين.وختمت متمنية عدم إجبارها على نشر أسماء السارقين على صفحة الشركة وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أن فرق التفتيش لديها سطرت في اليومين الماضيين عشرات المحاضر في عمشيت وجبيل وبلاط.