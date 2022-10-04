تعزيز العلاقات بين السفارة البرازيلية والرابطة المارونية

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نوّه رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بتاريخ العلاقات اللبنانية البرازيلية، وتم الاتفاق على التواصل الدائم بين السفارة البرازيلية في بيروت والرابطة المارونية لما يخدم تعزيز العلاقات بين البلدين وإطلاق المبادرات التي تساعد لبنان على النهوض من محنته كما تجعل المهاجرين اللبنانيين في البرازيل أكثر متابعةً وأشد اهتماماً بأوضاع الوطن الأم .بدوره، أعرب سفير البرازيل في لبنان هيرمانو ريبيرو عن سروره بزيارة الرابطة مشيداً بدور البرازيليين المتحدرين من أصول لبنانية في نهضة البرازيل وولائهم لها ووفائهم لوطنهم الأم لبنان، وطن الجذور.وأشاد بالمبادرة التي أطلقتها السفارة اللبنانية في البرازيل في الثالث من آب 2022 لمناسبة الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت بمؤازرة وزارة الخارجية البرازيلية وتحت إشراف الرئيس السابق للجمهورية البرازيلية اللبناني الأصل ميشال تامر، وأضاف، أن هذه المبادرة المشتركة مع الوكالة البرازيلية للتنمية هي عبارة عن صندوق لدعم الشعب اللبناني.وقد صدّق مجلسا النواب والشيوخ في البرازيل على قانون يسهّل تحويل المساعدات المالية والانسانية من البرازيل الى لبنان.