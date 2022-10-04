ميقاتي: لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري

حضر ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال منتدى "شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة"، إضافة إلى الشأن السياسي، مؤكدًا أنه لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري.