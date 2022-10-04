أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 06:09
04/10/2022 06:09:31
ميقاتي: لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري
ميقاتي: لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري
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LBCI News Lebanon
حضر ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال منتدى "شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة"، إضافة إلى الشأن السياسي، مؤكدًا أنه لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري.
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