أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 06:09
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ميقاتي: لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري

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Lebanon News
حضر ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال منتدى "شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة"، إضافة إلى الشأن السياسي، مؤكدًا أنه لن يكون مسموحًا لأحد عرقلة المسار الدستوري.
 
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