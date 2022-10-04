أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 06:50
04/10/2022 06:50:17
أهالي الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ: هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟
أهالي الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ: هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟
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LBCI News Lebanon
جدد أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت مطالبتهم بضرورة تعيينِ قاض رديف للنظرِ في ملفات أبنائهم.
وخلال إطلاقهم الحملة الوطنية لتحرير "معتقلي المرفأ"، سأل الأهالي: "هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟"
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