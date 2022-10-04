أخبار لبنان 04 تشرين الأول 2022 - 06:50 04/10/2022 06:50:17 أهالي الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ: هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟

أهالي الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ: هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟

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وخلال إطلاقهم الحملة الوطنية لتحرير "معتقلي المرفأ"، سأل الأهالي: "هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟"

جدد أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت مطالبتهم بضرورة تعيينِ قاض رديف للنظرِ في ملفات أبنائهم.وخلال إطلاقهم الحملة الوطنية لتحرير "معتقلي المرفأ"، سأل الأهالي: "هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟" الإعلان

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