أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 06:50
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أهالي الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ: هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟

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Lebanon News
جدد أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت مطالبتهم بضرورة تعيينِ قاض رديف للنظرِ في ملفات أبنائهم.

وخلال إطلاقهم الحملة الوطنية لتحرير "معتقلي المرفأ"، سأل الأهالي: "هل ظلم أبنائنا هو الطريق إلى العدالة؟"
 
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