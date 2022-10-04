حميه التقى نظيره القطري في كندا: الاتفاق على إيفاد بعثة تقنية إلى لبنان تستكشف امكان استثمار الشركات القطرية في المرافق والقطاعات

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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، على هامش مشاركته في الاجتماع الحادي والاربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية ICAO , مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.وتناول الوزيران حميه والسليطي سبل وآفاق التعاون بين البلدين، وخصوصا في المجالات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، سواء في قطاع المرافئ والمواصلات والنقل وخدمات النقل الجوي وكذلك في آخر المستجدات على صعيد قطاع الطيران المدني .وتطرق الجانبان إلى موضوع إعادة مرفأ بيروت وآخر المستجدات على هذا الصعيد، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على ارسال بعثة تقنية قطرية إلى لبنان - وذلك قبل الاجتماع التالي للوزيرين - ، تجول على مختلف المرافق ذات الاهتمام المشترك، للإطلاع عن كثب حول إمكانية قدوم الشركات القطرية للاستثمار في المرافق والقطاعات الخاضعة لنطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان.