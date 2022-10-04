شقير يرأس إجتماعاً للقطاعات المتعاملة مع الجمارك لإقتراح حلول تعالج تردي أوضاع المركز الآلي الجمركي

عقد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان للقطاعات المتعاملة مع الجمارك، شارك فيه: نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، رئيس نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي رفيق أبي صالح، وامين سر النقابة سركيس عطا الله، رئيس نقابة مخلصي البضائع في لبنان غسان سوبره، رئيس تجمع أصحاب الشركات المستثمرة في المنطقة اللوجستية الحرة في مرفأ بيروت نبيل خوري، جان شديد وعبدو جابر عن شركة DHL، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب ومدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي.

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وجرى خلال الإجتماع، الذي جاء إستكمالاً للإجتماع الذي عقد في المجلس الأعلى للجمارك يوم الجمعة الماضي، التداول في بعض الإقتراحات والحلول لمعالجة تردي أوضاع المركز الآلي الجمركي، الذي يهدد بتوقف كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية.

وتم الإتفاق على الاستئناس برأي المجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك حول الأفكار والإقتراحات التي تم التوصل اليها في الإجتماع، قبل عرضها على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.