04 تشرين الأول 2022 - 07:59 04/10/2022 07:59:13

يازجي لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتفادي الفراغ الرئاسي

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LBCI News Lebanon

حضرت السياسة في لقاء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.



وشدد يازجي على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتفادي الفراغ الرئاسي.