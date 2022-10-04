أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 07:59
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يازجي: لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتفادي الفراغ الرئاسي

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Lebanon News
حضرت السياسة في لقاء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.

وشدد يازجي على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتفادي الفراغ الرئاسي. 
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