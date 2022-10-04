عون تابع التطورات المتعلقة بملاحظات لبنان في شأن عرض هوكشتاين

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LBCI News Lebanon

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد أمس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

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الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية الراهنة ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



وبعد اللقاء، قال حب الله: "سررت اليوم بزيارة رئيس الجمهورية للاطلاع منه على آخر مستجدات ترسيم الحدود خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده أمس، ومعرفة فحوى رسالة هوكشتاين، والرد اللبناني اليوم كخطوة ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق لبنان في أرضه ونفطه وسمائه. ولقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا اليه على هذا الطريق. كذلك تم البحث في عدد من المواضيع الاقتصادية الضاغطة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عون لتشكيل الحكومة وتأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومحاربة الفساد بكل انواعه واستقلال القرار اللبناني".



واستقبل الرئيس عون نائب رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" نقولا حجار والرئيس السابق للرهبنة اللعازارية في لبنان والشرق الاوسط الاب زياد الحداد اللعازاري، حيث تم عرض الاوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد، وعمل رابطة "كاريتاس" في سائر المناطق اللبنانية، ودور الرهبنة اللعازارية في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط.