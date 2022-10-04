جامعة الروح القدس كرّمت فرقة "ميّاس"... ومنحة للمواهب باسمها

الإعلان

حلّت فرقة "ميّاس" مكرّمة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بعد الإنجاز العالمي الذي حقّقته. فنظّم مكتب شؤون الطلاب احتفالًا لاستقبال أعضاء الفرقة ومن بينهم 6 من طلاب الجامعة ومتخرّجيها، وهنّ: دونا اسطفان، جنى عبيد، ليليا شاهين، كريستال فخري، ربيكا أشقر وكريستينا بو واكد.وتقديرًا لهذا الإنجاز العالمي وتشجيعًا للشباب اللبناني، قامت الجامعة بخطوة لافتة وداعمة، من خلال إطلاقها "منحة ميّاس للمواهب"، تستهدف الطلاب الموهوبين في الرقص والمنتمين إلى برنامج المواهب في الجامعة. وستسمح هذه المنحة للطلاب بالاستفادة من حسم على الرسوم التعليمية والمساهمة في تطوير مهاراتهم الشخصية.وعلى وقع عرض موسيقي حماسي قدّمته فرقة "Music Beats Entertainment"، استقبلت نائبة رئيس الجامعة المفوّضة لشؤون الطلاب الدكتورة سيلين بعقليني ومديرة المكتب بيغي معلوف وفريق العمل فتيات "ميّاس"، بمشاركة جمع من طلاب الجامعة الذين حضروا بكثافة للتعبير عن فخرهم بما حقّقته زميلاتهم، مظهرين لهن دعمهم الدائم لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.وألقت بعقليني كلمة بالمناسبة، قالت فيها: "تعجز الكلمات عن الترحيب بفرقة حبست الأنفاس وتلّقت الكثير من المديح من حول العالم. لن أحاول أن أجد الكلمات لوصف الفخر والأمل الذي غرستموه في عقل وروح كل واحد منّا، بل سأدعو الحاضرين إلى التعبير عن امتناننا لهذا الإنجاز المذهل".وأعربت عن فخر الجامعة وفرحها بأعضاء الفرقة وخصوصا طالباتها الست في صفوفها، معتبرة أن هذا الإنجاز كان بمثابة بارقة أمل، إذ زرع الفرحة في قلوب اللبنانيين الذين يرزحون حاليًا تحت وطأة أشد أزمة يمرّ بها لبنان. وأكدت أن "الأمل سيبقى مغروسًا في نفوسنا، طالما نشهد هذا الكمّ من الإبداع والتفوّق لشبابنا في شتّى الميادين".وشدّدت على أن الجامعة إلى جانب صقل طلابها بالعلم والمعرفة لكي يبرعوا في اختصاصاتهم، فهي تزوّدهم بالثقافة العامة وتشجعهم على اكتساب مهارات أخرى، كالفنون والرياضة وغيرها، فضلًا عن التحلّي بالقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية.بدورها، أعلنت معلوف "إطلاق منحة الجامعة باسم "مياس". وتوجهت إلى صبايا الفرقة بالقول: "إنّ ضحكة كل صبية منكنّ قد وصلت إلى قلوب الملايين، والأهم من ذلك كله، أنكنّ تتابعن مسيرتكنّ الأكاديمية بنجاح".وأضافت: "لا بدّ من توجيه تحيّة خاصّة الى مدرّب الفرقة الموهوب نديم شرفان الذي كان وراء انسجام الفرقة وتميّزها ورفع علم لبنان عاليًا، تاركًا بصمة مميزة على الخريطة العالمية".ثم تحدثت جنى عبيد باسم الفرقة، شاكرة الجامعة بشخص رئيسها الأب طلال هاشم على هذه اللفتة المميزة التي تجلّت بحفل التكريم هذا وبإطلاق منحة للمواهب، معربة عن "الفخر بالعودة إلى ربوع الجامعة التي احتضنت وما زالت تحتضن طلابها منذ بدء مسيرتهم الأكاديمية وحتى بعد تخرّجهم. ودعت الطلاب الذين يتحلّون بالمواهب للتقدّم إلى هذه المنحة ليستفيدوا منها لتحقيق أحلامهم.واختتم الاحتفال بتوزيع إفادات التميّز على طالبات الجامعة الست ودرع تقديرية للفرقة. ثم التقطت الصور التذكارية وأقيم كوكتيل بالمناسبة.