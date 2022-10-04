البزري: محاولات تعويم الحكومة الحالية دليل على رغبة البعض بتأجيل الإنتخابات الرئاسية

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اعتبر النائب عبد الرحمن البزري "أن عودة الحديث عن تعويم الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة هو دليل على رغبة البعض بتأجيل الإنتخابات الرئاسية، والتخلف عن المواعيد الدستورية، وهذا يُنافي روحية الديمقراطية البرلمانية خصوصاً وأن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في العديد من المجالات التي تهم المواطنين ومعيشتهم وسلامتهم".وقال في بيان إن "سياسة التعافي الإقتصادي المقترح لا يمكن إنجازها من خلال حكومة مرتبطة إرتباطاً تاماً بروحية المنظومة السياسية التي أوصلت البلاد إلى الهاوية، وهي لا تعكس التوازن الحقيقي في المجلس النيابي المنتخب لأنها مرآة لتوازناتٍ سبقت الإنتخابات النيابية التي جرت مؤخراً والتي أفرزت توازناتٍ جديدة في المجلس النيابي يجب أخذها في عين الإعتبار".وحذّر البزري من أن "إصرار البعض على تعويم الوضع الحكومي الحالي مع بعض الرتوشات هو دليل على رغبتهم باستمرار إتباع السياسات التي أوصلت البلاد إلى الحضيض وأفلست مؤسساتها وقوضّت دعائم الدولة".