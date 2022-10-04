لقاء لنواب من "الاعتدال الوطني" و"الجمهورية القوية" في اطار التواصل لتوحيد الموقف من انتخاب رئيس للجمهورية

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استقبل أعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير وسجيع عطية وأمين السر النائب السابق هادي حبيش، اعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: الياس اسطفان، غياث يزبك، زياد حواط، غسان حاصباني وفادي كرم، والنّائب نبيل بدر، في مكتب تكتل "الإعتدال الوطني" في الصيفي.بعد اللقاء، ألقى كرم كلمة تكتل "الجمهورية القوية"، قائلا: "منذ لحظة إنتهاء جلسة إنتخاب الرئيس الأولى، كثّفنا إتصالاتنا مع مختلف الفرقاء المعارضة للمجموعة الحاكمة أو ما يعرف بـ"إصطفاف الممناعة"، التي أوصلت البلد الى هذه الحال، وبما ان الرأي العام أوصلنا نحن النواب الـ٦٧ الى مجلس النواب، فنحن ملتزمون أمام الناس بالتغيير، ومن هذا المنطلق نتواصل مع مختلف أطراف المعارضة للإتفاق على مقاربة واحدة لنكون صوتًا واحد في المجلس".وأعلن أن "تكتل الاعتدال الوطني من اقرب التكتلات إليهم في النظرية الوطنية وفي المراحل المقبلة عليها"، مؤكدا أن هذه الجلسة لن تكون الاخيرة. وقال: "هناك أمور سنتباحث بها لتقريب وجهات النظر قدر الامكان لنكون حينها جاهزين لجلسة إنتخاب الرئيس".ثم ألقى سليمان كلمة باسم تكتل "الإعتدال الوطني"، قال فيها: "نؤكد أننا في التكتل سنعمل دائمًا مع جميع الكتل الوطنية للتلاقي على رئيس ينتشل البلاد من الأزمات التي يُعانيها".أضاف: "تجمعنا وتكتل الجمهورية القوية العديد من الأمور والنقاط الوطنية، نعدكم بأننا مستمرون باللقاءات مع جميع الكتل لإنجاز رئيس على قدر المسؤولية التي تحتاجها المرحلة المقبلة. من الضروري جدًا أن تكون جلسة الإنتخاب الثانية مبنية على اختيار وانتخاب الرئيس المنشود".