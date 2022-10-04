أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 13:16
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مبلغ 75 مليون دولار سيدخلُ لبنان فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية.. اليكم التفاصيل

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مبلغ 75 مليون دولار سيدخلُ لبنان فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية.. اليكم التفاصيل
Lebanon News
التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع Oliver Varhelyi، الذي يزور لبنان في اطار جولة في المنطقة.
 
وتطرق الجانبان الى مجالات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ووعد المفوض الاوروبي بـ"امكانية تقديم المساعدة  للبنان بقيمة 75 مليون يورو فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وابرام برنامج اصلاح السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي".
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كما استفسر عن أسباب عدم احراز تقدم في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت للوصول الى احقاق العدالة. 
 
من جهته، طلب الوزير بوحبيب مساعدة الاتحاد الاوروبي على تأمين هبة فيول لتشغيل معامل الكهرباء.
 
 
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