"الثقافة" دعت الرسامين الى مراجعتها للمشاركة في احتفالية الإستقلال

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أعلنت وزارة الثقافة في بيان، أنها "ضمن برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال تود تنظيم نشاط فنيً يعمل من خلاله فنانون ورسامون لبنانيون بطلاء جدران أبنية مختلقة في العاصمة بيروت وأماكن أخرى تحت شعار "الجدران تفرح" Street .Art تتضمن هذه الرسوم أو الغرافيتي إشارة إلى نبذات من الحياة اللبنانية المحلية وتطلعات متفائلة للمجتمع اللبناني وإشارة إلى عيد الاستقلال، على ان يتم الانتهاء من هذه الرسوم في مهلة أقصاها العشرين من شهر تشرين الثاني 2022 ليصار إلى الاحتفال بها بمناسبة عيد الأستقلال".ودعا البيان الفنانين الراغبين في المشاركة في هذا النشاط، التقدم بطلباتهم إلى المصلحة الإدارية المشتركة في وزارة الثقافة – الأونيسكو قبل العشرين من شهر تشرين الاول 2022، وضمن الدوام الرسمي محددين مضمون الرسوم التي يقترحونها.