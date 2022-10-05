ميقاتي استقبل سفير قطر وبحث مع شهيب وابو الحسن في مسألتي الكهرباء والنفايات بالجبل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار طر وبحث مع شهيب وابو الحسن في مسألتي الكهرباء والنفايات بالجبل,ميقاتي استقبل سفير ق,ميقاتي استقبل سفير قطر وبحث مع شهيب وابو الحسن في مسألتي الكهرباء والنفايات بالجبل

LBCI News Lebanon

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي صباح اليوم في السرايا الحكومية.



والتقى الرئيس ميقاتي النائبين أكرم شهيب وهادي ابو الحسن.



اثر اللقاء، قال النائب ابو الحسن :"تم البحث في مسألة توفير الكهرباء الى محطة نبع الرعيان في نبع الصفا وكل محطات الضخ في الجبل وهذا الأمر سيساعد على توفير المياه لمعظم قرى وبلدات قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى . وتم البحث في موضوع إستكمال معمل فرز النفايات في العمروسية وملف إنتاج الكهرباء من مطمر الناعمة . وقد أجرى رئيس الحكومة إتصالات عدة لتسهيل تنفيذ هذه الأمور" .