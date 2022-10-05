إجتماع بين الوزير القرم والمسؤولين في شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"

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عقد وزير الإتصالات المهندس جوني القرم إجتماعًا قبل ظهر اليوم الأربعاء في قاعة الإجتماعات في الوزارة مع كل من رئيسي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" وعدد من المسؤولين في الشركتين.وكانت الجلسة مخصصة لبحث الواقع الحالي للشبكتين وكيفية معالجة العقبات التي لا تزال تواجه الشبكتان حيث رأى القرم أنه "إنطلاقًا من مبدأ الشفافية وحق إطلاع اللبنانيين بكل جديد على مستوى مؤشر جودة الخدمات ومستوى الإرسال، التقدم الذي أحرزته الشبكتان مهم وذلك يعود إلى الجهود التي تبذلها شركتا الخليوي، خصوصًا ما قامت به لجهة إستخدام الطاقة البديلة بحيث بات عدد المحطات التي تعتمد على الطاقة البديلة ٢٣٥ محطة لدى "تاتش" و٢٣٧ محطة لدى "ألفا".وفي هذا الإطار، لفت إلى أنه لمس هذا التقدم أثناء قيامه بجولة مع فريق "ألفا" التقني في ضواحي بيروت حيث اطلع على جودة الشبكة عبر تقنية الـDrive Test، مشيرًا إلى أن "ألفا" تمكنت من رفع معدل توفر شبكتها أربع نقاط إلى 92.2 بالمئة، فانخفض عدد المحطات الخارجة عن الخدمة يوميًا إلى 146 من أصل 1370 محطة بعد معالجة الكثير من المشاكل والعوامل الخارجية التي تؤثر في الخدمة، كمشكلة النقص في المازوت التي تم حلها كليًا، مشيرًا إلى أن العمل جار على معالجة العوامل الأخرى وأكثرها تأثيرًا الكهرباء والسرقات.وأوضح أنه بالنسبة لـ"تاتش"، فقد بلغت نسبة توفر شبكتها 92،51%، ومن ناحية المحطات التي لا تزال تواجه بعض المشاكل، فهي متعلقة بأغلبيتها بعوامل خارج عن سيطرة "تاتش" المباشرة، وقد استطاعت الشركة حصر العدد إلى 133 محطة من أصل 1368 محطة، وتقوم الشركة بمضاعفة الجهود للعمل إلى تقليص العدد قدر الإمكان، على ألا يتجاوز 80 محطة في المرحلة المقبلة، ولم تتعد نسبة المحطات التي توقفت قليلًا عن العمل بسبب نقصان مادة المازوت 1،55% أو ما يمثل محطتين فقط من مجمل المحطات التي واجهت بعض المشاكل.وشدد القرم على أن الهدف هو تأمين إستقرار خدمات التخابر والداتا، بما فيها ضمان تزويد كل المحطات بالطاقة ومادة الفيول، بغية ضمان أفضل جودة ممكنة لخدمة الإتصالات الخلوية والوصول إلى نسبة ٩٥ بالمئة من التغطية على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين شركتي الخليوي وهيئة أوجيرو.