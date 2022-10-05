المفوض الأوروبي: دعم بـ 229 مليون يورو للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وعدة قطاعات

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كشف المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، الاعتماد الوشيك لحزمة بقيمة 229 مليون يورو للبنان، تتضمن دعماً للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ودعماً في إطار آلية القدرة على التكيّف في مجال الغذاء. وأعلن ان هذه الحزمة ستدعم قطاع الطاقة، وإصلاح الإدارة العامة، فضلاً عن الاستمرار في توفير الدعم للاجئين السوريين في لبنان وكذلك للمجتمعات المضيفة. وتتضمن الآلية المذكورة مبلغاً قيمته 25 مليون يورو لتعزيز قطاع الأغذية والزراعة.وأكد فاريلي على الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وإذ أقرّ بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ناقش فاريلي مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها.وشدد على ان الاتحاد الأوروبي على استعداد للوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، بما في ذلك الفئات الضعيفة، والشباب الذين يريدون مستقبلاً أفضل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل بجد من أجل تحصيل إيراداتها.وقال: "لكي يشكّل كل هذا تحوّلاً أفضل للبلاد ككل، يجب تصحيح مسار الأمور. وهذا يعني أنّ الناس يستحقون أن يعرفوا ماذا حدث في المصرف المركزي، وماذا حدث في المصارف التجارية، وماذا حدث في مرفأ بيروت".واضاف: "لا بد من كشف كل هذه الأمور ولا بد وأن يكون لها عواقب".وأشار الى انه يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.واعتبر أن لبنان وشعبه يستحقّان مستقبلاً أفضل يرتكز على الاستقرار والأمن، قائلًا: "ستكون أوروبا إلى جانبكم وستساعد لبنان دائماً. إلا أنّ أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد لبنان نفسه".وكان فاريلي قد التقى خلال زيارته لبنان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.