لقاء لوفدي كتلة نواب الكتائب وكتلة الإعتدال الوطني... الجميل: سنتواصل مع جميع الأطراف لاختيار رئيس

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الأمور لا زالت مفتوحة على كل الخيارات في ملف إختيار رئيس للجمهورية.وشدد، بعد لقاء لوفدي كتلة نواب الكتائب وكتلة الإعتدال الوطني، على أنه سيتم التواصل مع جميع الأطراف لاختيار رئيس، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الإتصالات مع التكتلات الأخرى.واعتبر أن المهم اليوم هو إيجاد إستراتجية للعمل توصل إلى اختيار رئيس ينقذ البلد، قائلًا: "إكتشفنا في السنوات الـ6 الماضية أهمية رئاسة الجمهورية ويهمنا في السنوات الـ6 المقبلة وجود رئيس يضع الملفات على الطاولة ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع".وأضاف: "قلبنا على لبنان واللبنانيين ومحطة إنتخاب رئيس للجمهورية أساسية للمحافظة على مجتمعنا وأولادنا وعلى هذا البلد".ولفت الجميل إلى أن الإستراتيجية التي توصل إلى رئيس جمهورية يستطيع إنقاذ البلد هي الأساس، ورأى أن الأهم اليوم البحث عن حلول.بدوره، أكد النائب السابق هادي حبيش أن الهدف اليوم إختيار رئيس يهمه كيفية إنقاذ البلد، لافتًا إلى أن العبرة ليست بالأسماء، إنما برئيس ينقذ البلد.ورأى أنه يجب وضع إستراتيجية توصل إلى اختيار رئيس إنقاذ.