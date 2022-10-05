قرار للحلبي حول انطلاقة العام الدراسي لغير اللبنانيين بعد الظهر

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أكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي استمرار المديرية العامة للتربية من خلال مدارسها الرسمية المخصصة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين، اسداء خدمة التدريس للتلامذة غير اللبنانيين ومن بينهم الوافدين من سوريا في دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2022/2023.وكشف في قرار أصدره، بدء أعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية المخصصة لتدريس التلامذة خلال فترة بعد الظهر من 05/10/2022 حتى 25/10/2022 ، على أن يتولى هذه الأعمال مدير المدرسة / الثانوية وناظر واحد، أو ناظران اثنان في حال تجاوز عدد التلامذة الـ 300.واشار القرار الى انه في حال اعتماد المدرسة للتدريس في دوام بعد الظهر للمرة الأولى فتتم أعمال التسجيل بحضور المكلف بإدارة المدرسة وناظر واحد، وعند تجاوز أعداد التلامذة المسجلين الـ 300، يمكن حينئذ التواصل مع المنطقة التربوية المعنية - مديرية التعليم الإبتدائي للإستعانة بناظر إضافي وذلك وفق الأصول.وتبدأ أعمال التدريس تدريجياً اعتباراً من 17/10/2022 لتلامذة الصف الأساسي التاسع ، وبتاريخ 18/10/2022 لتلامذة الصفين السابع والثامن من الحلقة الثالثة، وبتاريخ 19/10/2022 لتلامـــــذة الحلقتين الأولى والثانية، وبتاريخ 20/10/2022 لتلامذة الروضة التحضيرية، وفق التعليمات التي تصدر بالنسبة للمدارس الرسمية في فترة الدوام الصباحي.وارغم القرار، التزام المدرسة/الثانوية المعتمدة لدوام بعد الظهر وتحت طائلة المسؤولية، ومنذ بداية العام الدراسي إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالتلامذة المسجلين لديها وفق برنامج SIMS/NSL حصراً.وأضاف في سياق آخر أن مدير المدرسة/الثانوية يتحمل مسؤولية أي تسجيل صوري لأي من التلامذة، ويلتزم متابعة حضورهم إلى المدرسة.وأكد تطبيق المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر المنهج اللبناني وبالتالي اعتماد الكتب المدرسية الوطنية.ولفت الى ان المناطق التربوية ومديرية التعليم الإبتدائي ومديرية التعليم الثانوي تتولى متابعة كل ما يتعلق بشؤون التلامذة غير اللبنانيين الوافدين إلى المدارس الرسمية.واكد انه يقبل تسجيل التلامذة الجدد الذين يحملون الإفادات المصدقة المثبتة لمتابعتهم ونجاحهم في برنامج التعليم المكثّف، وكذلك الإفادات المدرسية المصدقة التي تثبت متابعتهم الدارسة خلال العام الدراسي 2020/2021 أو 2021/2022 في مدرسة نظامية لبنانية، رسمية كانت أو خاصة ؛ كما يقبل التلامذة الجدد الوافدين من الدول التي تعاني أزمة النزوح في حال عدم توافر الإفادات المدرسية المصدقة شرط تقديم بطاقات العلامات المثبتة لمتابعتهم الدراسة النظامية للصفوف كافة بإستثناء صفي الثامن والتاسع من الحلقة الثالثة.واضاف القرار: "يستوجب قبول أي تلميذ في أي من الصفوف المعتمدة في دوام بعد الظهر إبرازه أي مستند نظامي يثبت هويته، أما تلامذة صفوف الروضة التحضيرية وصفوف الحلقة الأولى، سواء كانوا من بين تلامذة المدرسة القدامى أو الوافدين الجدد، فيستوجب إبرازهم وثيقة ولادة مسجلة في دوائر النفوس.وكشف انه لا يقبل للتسجيل الطفل الذي تجاوز الثماني سنوات من العمر ولم يدخل المدرسة سابقاً، ولا يقبل أيضاً الطفل الذي انقطع عن الدراسة لمدة سنتين أو أكثر، وفي كلتا الحالتين يتم تحويل هؤلاء الأطفال إلى برامج التعليم المكثف، وذلك عبر تنظيم لوائح اسمية بكل منهم مع العمر ورقم الهاتف، يتم إيداعها المناطق التربوية المعنية وفق الأصول.وختم: "تلتزم المدرسة / الثانوية المعتمدة لدوام بعد الظهر اعتماد تدابير السلامة العامة والسلامة المرورية، فتتخذ ما يلزم من إجراءات وقائية تضمن سلامة كل من المعلّمين والمتعلّمين، وسائر العاملين في هذا الدوام؛ ولا سيما خلال حركة دخول السيارات والحافلات المدرسية وخروجها مع بداية دوام التدريس ونهايته".ولفت الى انه سيصدر لاحقاً عن وزير التربية قرار يتضمن تحديد الأصول والإجراءات الخاصة بإدارة دوام بعد الظهر وتحديد المهام التي كانت سابقاً منوطة بوحدة إدارة وتنفيذ برنامج التعليم الشامل الملغاة.