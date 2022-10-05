أخبار لبنان 05 تشرين الأول 2022 - 08:58 05/10/2022 08:58:08 دورية جيش توقف سوريين مع بندقية وكمية من حشيشة الكيف ودولارات (بالصور)

دورية جيش تداهم سنترًا في بعلبك وتوقف سوريين مع بندقية وكمية من حشيشة الكيف ودولارات

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LBCI News Lebanon

داهمت دورية من مخابرات الجيش اللبناني سنترًا على الطريق الدولي في منطقة التل الأبيض بعلبك.



واوقفت ثلاثة سوريين معهم بندقية اوتوماتيكية روسية نوع كلاشنكوف وكمية من حشيشة الكيف، وكمية من الدولارات ونقل الموقوفون والمضبوطات وبوشرت التحقيقات. الإعلان

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