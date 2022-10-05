أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 08:58
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دورية جيش توقف سوريين مع بندقية وكمية من حشيشة الكيف ودولارات (بالصور)

دورية جيش تداهم سنترًا في بعلبك وتوقف سوريين مع بندقية وكمية من حشيشة الكيف ودولارات Lebanon, news ,lbci ,أخبار دولار, توقيف,جيش,دورية جيش تداهم سنترًا في بعلبك وتوقف سوريين مع بندقية وكمية من حشيشة الكيف ودولارات
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دورية جيش توقف سوريين مع بندقية وكمية من حشيشة الكيف ودولارات (بالصور)
Lebanon News
داهمت دورية من مخابرات الجيش اللبناني سنترًا على الطريق الدولي في منطقة التل الأبيض بعلبك.

واوقفت ثلاثة سوريين معهم بندقية اوتوماتيكية روسية نوع كلاشنكوف وكمية من حشيشة الكيف، وكمية من الدولارات ونقل الموقوفون والمضبوطات وبوشرت التحقيقات.
 
 
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