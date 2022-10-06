ميقاتي من بكركي: للعمل جديا على انتخاب رئيس للجمهورية

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أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن أهمية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل استراتيجية، ولكن أيضا أننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وهذا الاهم، أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول الى ما نريده جميعا.وشدد الراعي من بكركي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، على أن وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، مؤكدا أنه يجب العمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف.ولفت ميقاتي إلى أنه أكد للراعي أنه شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية، وأنه مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة، لافتا إلى أنه بجب أن نتفادى الحديث اليوم عن اي امور تؤدي الى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرَب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض.