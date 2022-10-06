الأبيض شارك في المؤتمر العالمي للابتكار في الرعاية الصحية في الدوحة والتقى نظيرته القطرية

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LBCI News Lebanon

شارك وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في أعمال مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في الرعاية الصحية (WISH)، المنعقد في الدوحة من 4 الى 6 تشرين الأول، بدعوة من مؤسسة قطر.



ويهدف المؤتمر الى جمع الاختصاصيين الأكثر تأثيراً في العالم لتطوير حلول وابتكارات من شأنها تحسين الرعاية الصحية في العالم والنهوض بالأنظمة الصحية.

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لقاءات



وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الوزير الأبيض مع وزيرة الصحة القطرية حنان الكواري، وتناول البحث امكانية تطوير مشاريع تعاون بين البلدين لتعزيز الكوادر البشرية في القطاع الصحي، بحيث تدعم قطر تعليم وتدريب الكوادر التمريضية، وفي المقابل يمكنها الاستفادة من توظيف عدد من هؤلاء الخريجين، الأمر الذي من شأنه تغطية نقص العامِلين في القطاع الصحي في كلا البلدين.



وعقد الوزير الأبيض، اجتماعاً مع مدير إدارة القوى العاملة الصحية في منظمة الصحة العالمية الدكتور جيم كامبل، في حضور ممثلة منظمة الصحة في قطر الدكتورة رايانا بو حاقة، لمناقشة سبل التعاون مع المنظمة لدعم العاملين في القطاع الصحي والحد من هجرتهم، ولجذب التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف. وتم الاتفاق على التنسيق مع المكتب الاقليمي للمنظمة ومكتب لبنان، لتطوير مشروع تنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، اضافة الى إشراك الجهات المعنية مثل وزارة العمل ونقابة الاطباء ونقابة الممرضين والممرضات ونقابة القابلات القانونيات.



كما لبى الوزير الأبيض، دعوة الشيخة موزا بنت ناصر، إلى الغداء الذي حضره عدد كبير من وزراء الصحة ومسؤولين في مجال الرعاية الصحية.